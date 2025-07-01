В Пулково зоны для курения сделали платными

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В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели плату за курение, она составит 500 руб. за одно посещение специально отведенной зоны, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта.



Изданию пояснили, что Пулково не обязан предоставлять бесплатное посещение зон для курения, так как за их содержание нужно платить, в частности за уборку и обслуживание.



РБК обратился за комментарием в Пулково.

В апреле против Пулково возбудили антимонопольное дело из-за высоких цен на парковку. Оно стало вторым аналогичном делом. Первое тоже было связано с повышением цен на краткосрочную парковку, когда в мае 2024 года ее стоимость выросла на 75%. Тогда суд встал на сторону аэропорта.

С 1 января 2025 года выросли цены уже на долгосрочную парковку — на 5–14%, до 1,6–2,1 тыс. руб. руб. в сутки и до 10 тыс. за неделю. УФАС снова возбудило дело, усомнившись в обоснованности цен. «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) в мае решили оспорить этот приказ, слушание по этому делу назначили на начало июля.