Шереметьево и Пулково обслужили за сутки свыше тысячи рейсов

Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево, 7 июля 2025 года (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

С начала суток 7 июля столичный аэропорт Шереметьево и петербургский аэропорт Пулково обслужили свыше 1 тыс. рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«По данным Госкорпорации по ОрВД, на 20:00 мск 7 июля аэропорт Шереметьево обслужил 562 рейса, Пулково — 442», — говорится в сообщении. Расписание в аэропортах «продолжает стабилизироваться», отметил он.

Представитель Росавиации отметил, что все аэропорты России продолжают принимать и отправлять рейсы.

Он подчеркнул, что пассажирам оказываются все положенные по федеральным авиационным правилам услуги, включая предоставление напитков и питания и организацию размещения в гостинице.

Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщила, что по состоянию на 20:00 мск 7 июля было стабилизировано расписание рейсов по всей маршрутной сети.

Ограничения в Пулково и других российских аэропортах вводят на фоне угроз атак беспилотников. С 5 июля аэропорт Санкт-Петербурга приостанавливал работу несколько раз, вечером в воскресенье в терминал пускали только по билетам.

Согласно данным онлайн-табло, в российских аэропортах с 0:00 по 12:57 мск понедельника, 7 июля, отменили более 190 рейсов. В петербургском аэропорту Пулково отменили вылет 56 рейсов, включая 24 рейса в Москву. Прилететь в Санкт-Петербург не смогли пассажиры 38 рейсов. В Шереметьево отменили на вылет и прилет в общей сложности более 65 рейсов, в то время как из Домодедово не смог вылететь только один самолет.

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Отмены рейсов затронули и другие российские города. В Сочи отменили пять рейсов на вылет и прилет, а в Казани — 13.