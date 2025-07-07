Трамп оценил текущую помощь США Украине как значительную

Трамп: я помогаю Украине и помогаю ей значительно

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Соединенные Штаты Америки значительно помогают Украине, заявил президент страны Дональд Трамп в беседе с журналистами, его слова транслировал Forbes Breaking News на своем YouTube канале.

Так он ответил на вопрос о том, почему администрация президента предпочитает помогать Израилю, а не Украине.

«Я помогаю Украине и помогаю ей значительно», — сказал Трамп.

Также он добавил, что если бы он стал президентом в 2020 году, то не произошло бы не только военного столкновения на Украине, но и «такого позорного» выхода войск США из Афганистана и теракта, который случился в Израиле 7 октября 2023 года.

Урегулирование конфликта России и Украины было одним из предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно заявлял, что при его президентстве военного конфликта не случилось бы.

Изначально он говорил, что сможет добиться прекращения боевых действий всего за один день. Однако позднее, уже став президентом, республиканец назвал свое заявление «преувеличением».

4 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся разговор, который последний охарактеризовал как «лучший за все время».

Axios со ссылкой на источник писал, что Трамп сказал Зеленскому, что «хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, «действительно ли что-то было приостановлено». За несколько дней до их разговора Госдеп США объявил о приостановке поставок части оружия Киеву.

За день до этого, 3 июля, Трамп поговорил с главой России Владимиром Путиным. После этого президент США заявил, что остался недоволен беседой и что ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.