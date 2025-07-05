Трамп поговорил по телефону с Мерцем и Мелони о конфликте на Украине

Трамп провел телефонный разговор с Мерцем и Мелони. Он обсудил с ними, в частности, поставки американского оружия Киеву. Ранее стало известно о приостановке военных поставок США Украине.

Дональд Трамп (Фото: Daniel Torok / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет журнал Der Spiegel. Политики обсудили тему усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также вопросы торговли.

По словам пресс-секретаря правительства Стефана Корнелиуса, Мерц «решительно выступал за поддержку Украины в противовоздушной обороне» в телефонных разговорах в последние дни. Однако Трамп в ходе последних переговоров не дал никаких обещаний.

Итальянское издание Ansa сообщило, что Трамп также поговорил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и обсудил с ней конфликт на Украине и американские торговые тарифы. По словам Мелони, Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украине, но «пересмотрели решение о поставках конкретных компонентов»

Трамп после возвращения в Белый дом инициировал приостановку и фактическую заморозку поставок американского вооружения Украине. В ночь на 2 июля американские СМИ сообщили о заморозке поставок вооружений Украине. Госдепартамент США уточнил, что пауза касается «одного аспекта» поставок и не является полной, однако украинские источники утверждали, что заморозка затронула всю помощь.

Москва осуждает любую поддержку Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

Республиканец и российский президент Владимир Путин созвонились 3 июля. Трамп, как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, призвал к скорейшему прекращению боевых действий. В ответ Путин заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей.

Трамп впоследствии заявил, что остался недоволен прошедшим разговором. По словам американского президента, ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине. Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа, ответили на это в Кремле.

После разговора с Путиным Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот назвал разговор «очень полезным».