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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил о «хорошем сотрудничестве» США с Россией и Украиной

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил о «хорошем сотрудничестве» с Россией и США в вопросе урегулирования конфликта. Он также заявил, что намерен остановить военные действия между странами, не уточнив, какие именно действия он планирует предпринять.

«Мы собираемся остановить это. Это бессмысленная война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом, и ей нельзя позволить продолжаться. Думаю, мы видим хорошее сотрудничество со стороны России и Украины», — сказал американский лидер.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональда Трампа не устраивают заявления президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского о военном конфликте.

В интервью NBC американский президент сообщил, что он был «очень зол» и «взбешен» после того, как Путин усомнился в легитимности Зеленского и предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН для проведения там выборов. Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на всю нефть из России, если по вине Москвы перемирие не будет заключено.

В Кремле в ответ заявили, что Россия продолжает работу по нормализации двусторонних отношений с США и разрешению конфликта с Украиной.

В начале марта Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну. «Я наблюдал последнюю неделю или около того, что происходит в Европе. Это может закончиться Третьей мировой войной, если мы не урегулируем это», — сказал тогда республиканец.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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