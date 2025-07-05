Аэропорт Пулково ограничил работу

За 24 часа аэропорт четыре раза приостанавливал работу. Поздним вечером 5 июля в Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

В петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил Кореняко.

За последние сутки воздушная гавань неоднократно приостанавливала работу. Последний раз ограничения ввели в 16:32 мск, через час аэропорт возобновил работу в полноценном режиме.

По словам руководительницы пресс-службы аэропорта Александры Саблиной, на запасные аэродромы из-за ограничения работы ушли 10 рейсов. Некоторые рейсы из Петербурга в Москву отменили, их выполнят позднее на самолетах большей вместимости, отметила Саблина.

В 22:17 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена опасность БПЛА.

В ночь на 5 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении атаки беспилотников над регионом. Дрон был сбит в Гатчинском округе, а затем еще один — над Тосненским районом. Еще одну атаку в Тосненском районе отразили около 18:00. В результате никто не пострадал.

Минобороны отчиталось о 94 уничтоженных над Россией дронах в ночь на 5 июля. Около трети из них сбили над Воронежской областью. Позднее ведомство неоднократно объявляло о сбитых над регионами БПЛА.