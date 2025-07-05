На запасные аэродромы отправили 10 летевших в Пулково самолетов

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На запасные аэродромы из-за ограничений работы в Пулково ушли 10 рейсов, заявила руководительница пресс-службы аэропорта Пулково Александра Саблина.

Ограничения, введенные в 16:05, продлились полтора часа, уточнила Саблина.

«10 бортов ожидают вылета в Санкт-Петербург на запасных аэродромах», — отметила глава пресс-службы Пулково.

Некоторые рейсы из Петербурга в Москву отменили, их выполнят позднее на самолетах большей вместимости, добавил Саблина. Сколько рейсов отменили и когда самолета улетят в Москву, глава пресс-службы петербургского аэропорта не уточнила.

В Пулково за последние сутки неоднократно вводили ограничения на прием и отправку лайнеров. Последний раз ограничения сняли в 17:40 мск.

В ночь на 5 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении атаки беспилотников над регионом. Дрон был сбит в Гатчинском округе, а затем еще один — над Тосненским районом. Еще одну атаку в Тосненском районе отразили около 18:00.

В результате никто не пострадал. Последний раз сигнал об опасности удара БПЛА в регионе объявили в 16:24 мск, через полтора часа его отменили. На фоне атак в регионе зафиксировали проблемы с мобильным интернетом.

Минобороны отчиталось о 94 уничтоженных над Россией дронах в ночь на 5 июля. Около трети из них сбили над Воронежской областью. Позднее ведомство неоднократно объявляло о сбитых над регионами БПЛА.