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Военная операция на Украине ,  
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Над двумя районами Ленинградской области сбили беспилотники

Сюжет
Военная операция на Украине

В Гатчинском округе и над Тосненским районом Ленинградской области российские военные уничтожили по одному дрону, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Дрозденко добавил, что режим воздушной опасности в Ленобласти сохраняется.

В петербургском аэропорту Пулково ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали более двух часов.

В Ленинградской области частично ограничили связь на фоне атаки БПЛА
Политика
Александр Дрозденко

Ранее, 10 июня, над территорией Ленинградской области сбили три беспилотника. Тогда же ввели режим воздушной опасности.

В тот же день Дрозденко объявил, что в регионе на фоне атаки дронов частично ограничили связь.

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Полина Дуганова
БПЛА беспилотники дроны ПВО Россия Ленинградская область Военная операция на Украине
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