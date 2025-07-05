Над двумя районами Ленинградской области сбили беспилотники
В Гатчинском округе и над Тосненским районом Ленинградской области российские военные уничтожили по одному дрону, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.
Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Дрозденко добавил, что режим воздушной опасности в Ленобласти сохраняется.
В петербургском аэропорту Пулково ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали более двух часов.
Ранее, 10 июня, над территорией Ленинградской области сбили три беспилотника. Тогда же ввели режим воздушной опасности.
В тот же день Дрозденко объявил, что в регионе на фоне атаки дронов частично ограничили связь.
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