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В Пулково сообщили, когда примут оставшиеся задержанные после ночи рейсы

Пулково принял 17 из 20 рейсов, перенаправленных на запасные аэродромы
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

После двух приостановок работы ночью 5 июля аэропорт Пулково продолжает принимать задержанные рейсы, сообщается в его телеграм-канале.

«На 12:30 (мск) в аэропорт Пулково благополучно прибыли пассажиры 17 из 20 рейсов, ранее перенаправленных на запасные аэродромы», — сказано в сообщении.

11 рейсов вернулись в Санкт-Петербург, восемь были отменены и пассажиров распределили на другие, отметили в аэропорту. Еще три рейса должны прибыть до 16:30.

«Фонтанка» со ссылкой на Пулково также пишет, что на вылет в аэропорту задержаны 34 рейса. В телеграм-канале об этом не сказано, но пост имеет статус «отредактирован». Из данных табло аэропорта следует, что в целом за сутки 5 июля задержка коснулась более чем 80 рейсов вплоть до вылета поздно вечером. Все ли они связаны с ночной паузой в работе, неясно.

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В Пулково дважды были остановлены полеты в общей сложности более чем на пять часов: сначала с 23:25 4 июля по 1:50, затем с 2:49 по 5:44 (время дано по публикациям Росавиации). Ночью в Ленинградской области сбили три БПЛА.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Аэропорт Пулково Санкт-Петербург задержка рейсов
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