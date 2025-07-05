В Пулково сообщили, когда примут оставшиеся задержанные после ночи рейсы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

После двух приостановок работы ночью 5 июля аэропорт Пулково продолжает принимать задержанные рейсы, сообщается в его телеграм-канале.

«На 12:30 (мск) в аэропорт Пулково благополучно прибыли пассажиры 17 из 20 рейсов, ранее перенаправленных на запасные аэродромы», — сказано в сообщении.

11 рейсов вернулись в Санкт-Петербург, восемь были отменены и пассажиров распределили на другие, отметили в аэропорту. Еще три рейса должны прибыть до 16:30.

«Фонтанка» со ссылкой на Пулково также пишет, что на вылет в аэропорту задержаны 34 рейса. В телеграм-канале об этом не сказано, но пост имеет статус «отредактирован». Из данных табло аэропорта следует, что в целом за сутки 5 июля задержка коснулась более чем 80 рейсов вплоть до вылета поздно вечером. Все ли они связаны с ночной паузой в работе, неясно.

В Пулково дважды были остановлены полеты в общей сложности более чем на пять часов: сначала с 23:25 4 июля по 1:50, затем с 2:49 по 5:44 (время дано по публикациям Росавиации). Ночью в Ленинградской области сбили три БПЛА.