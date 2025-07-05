Дрозденко: сигнал мобильного интернета в Ленобласти может снизиться до 2G

В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета из-за дронов

Губернатор Александр Дрозденко сообщил о «возможном частичном понижении сигнала с 4G до 2G» из-за угрозы атаки дронов. Ночью он говорил об отражении атаки беспилотников над областью

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Мобильный интернет в Ленинградской области может быть частично понижен со стандарта 4G до 2G из-за опасности дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G », — сообщил он.

До этого губернатор написал, что жителей региона будут оповещать о введении и отмене воздушной опасности через смс-сообщения.

«Режим воздушной опасности связан с возможной угрозой атаки беспилотников на объекты промышленности региона», — отметил Дрозденко.

В Пулково ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В ночь на 5 июля губернатор сообщал об отражении атаки беспилотников над Ленинградской областью. Дрон был сбит в Гатчинском округе, а затем еще один — над Тосненским районом. «Жертв и разрушений нет», — говорил Дрозденко.

Утром Минобороны отчиталось о перехвате и уничтожении за ночь 94 беспилотников над регионами России — в частности, трех над Ленинградской областью.