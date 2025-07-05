В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета из-за дронов
Мобильный интернет в Ленинградской области может быть частично понижен со стандарта 4G до 2G из-за опасности дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.
«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G », — сообщил он.
До этого губернатор написал, что жителей региона будут оповещать о введении и отмене воздушной опасности через смс-сообщения.
«Режим воздушной опасности связан с возможной угрозой атаки беспилотников на объекты промышленности региона», — отметил Дрозденко.
В Пулково ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В ночь на 5 июля губернатор сообщал об отражении атаки беспилотников над Ленинградской областью. Дрон был сбит в Гатчинском округе, а затем еще один — над Тосненским районом. «Жертв и разрушений нет», — говорил Дрозденко.
Утром Минобороны отчиталось о перехвате и уничтожении за ночь 94 беспилотников над регионами России — в частности, трех над Ленинградской областью.
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