Движение по Крымскому мосту перекрыли

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Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли, сообщил телеграм-канал с оперативной информацией о ситуации на подходах к мосту.

Об ограничении движения в телеграм-канале написали в 19:36 мск. Ранее там сообщили об очереди на переправе из 270 транспортных средств со стороны Керчи.

В Херсонской области объявили ракетную опасность, написал в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо. В 19:26 мск в области также объявили авиационную опасность.



«Оперативные службы приведены в повышенную готовность», — говорится в сообщении.

Воздушную опасность объявили в Таганроге, написала мэр города Светлана Камбулова.

«Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие», — уточнила глава Таганрога.

Минобороны отчиталось о 94 уничтоженных над Россией дронах в ночь на 5 июля. Около трети из них сбили над Воронежской областью. В результате удара по Чувашии власти региона сообщили об ударе по АО «ВНИИР», на котором приостановили производство после предыдущей атаки в июне. В Энгельсе и Саратове повреждения получили жилые дома.

С 6:00 до 8:00 мск военные сбили 12 БПЛА — восемь из них уничтожили над Брянской областью. Еще 12 беспилотников перехватили с 9:40 по 11:50 мск.

В период с 11:50 до 13:50 мск в России сбили 15 дронов, большинство из них также перехватили в Брянской области.