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Политика ,  
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На торгпредство России в Швеции вновь сбросили с дрона пакет с краской

Посольство в Швеции пожаловалось на новую атаку на торгпредство краской с дрона
Инцидент произошел в ночь на 5 июля. Посольство потребовало от шведских властей полноценно расследовать «атаки БПЛА». В прошлый раз дрон сбросил перед центральным входом торгпредства пакет с краской в ночь на 17 июня
Фото: Торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Швеция
Фото: Торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Швеция

На торговое представительство России в Швеции в ночь на 5 июля был сброшен с дрона пакет с краской, сообщило российское посольство в телеграм-канале.

«Около 3:30 утра Торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона», — говорится в сообщении.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

В дипмиссии заявили, что подобные нападения на российские диппредставительства «продолжаются более года». Российская сторона неоднократно просила полицию и МИД Швеции «пресечь такие атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий», но безрезультатно, сказали там.

«Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?» — заявило посольство.

Там потребовали от шведских властей полноценно расследовать «атаки БПЛА» на российское посольство и торгпредство, найти «инициаторов и исполнителей» и привлечь их к ответственности, а также в дальнейшем не допускать подобные нападения.

«В Стокгольме должны понимать, что шведские власти несут всю полноту ответственности за развитие этой ситуации», — заключило посольство.

В прошлый раз «о нападении БПЛА» на российское торгпредство в Швеции посольство сообщало 17 июня. Тогда ночью пролетевший над территорией представительства дрон сбросил перед центральным входом пакет с краской. Аналогичной атаке 25 мая подверглась сама дипмиссия.

Российский посол Сергей Беляев называл работу дипмиссии в Стокгольме сложной из-за психологического давления и неоднократных атак. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что шведские полицейские до сих пор не нашли ни одного злоумышленника, что вызывает вопрос к властям о заинтересованности в расследовании.

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Теги
Елена Чернышова
торгпредство Швеция дроны краска посольство России
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