РСТ не зафиксировал снижения бронирований туров в Азербайджан

Баку, Азербайджан (Фото: Thomas Eisenhuth / Getty Images)

Туроператоры в России не фиксируют снижение числа бронирований на отдых в Азербайджане, сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

В ведомстве отметили, что в СМИ появилась информация о падении броней туров в Азербайджан на 30-40%. Об этом, в частности, говорили в Ассоциации туристических агентств.

«Мы в Российском союзе туриндустрии проверили эту информацию: по данным туроператоров она не подтверждается. <...> Аннуляции — единичные, в рамках нормы», — говорится в сообщении.

Работники туристической отрасли республики подчеркивают доброжелательное отношение к российским туристам, уточнили в РСТ. Ведомство призвало путешественников «сохранять разумную осторожность» и следить за официальной информацией.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил о «практически полном отсутствии новых бронирований» туров в Азербайджан. По его словам, «люди ждут прояснения ситуации».

К эскалации напряженности в российско-азербайджанских отношениях привело задержание в Екатеринбурге в конце июня членов азербайджанской диаспоры. Это было связано с расследованием двух убийств и покушения на убийство 2001, 2010 и 2011 годов. В результате около десятка фигурантов оказались под арестом, двое подозреваемых скончались.

По версии российского СК, один из них умер от сердечной недостаточности, обстоятельства смерти второго устанавливаются. В Азербайджане судмедэкспертизы заявили о наличии на телах следов травм.

Позднее в республике задержали сотрудников редакции «Sputnik Азербайджан», часть из них отпустили. Исполнительного директора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали по обвинению в мошенничестве. Еще одну группу россиян арестовали по подозрению в причастности к наркоторговле и киберпреступлениям.