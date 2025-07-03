Дипломат России встретился с арестованными в Баку журналистами Sputnik

Российский консул встретился с арестованными в Баку главой редакции «Sputnik Азербайджан» Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».



По информации издания, они обеспечены лекарствами и едой и чувствуют себя «нормально», насколько это позволяет текущая ситуация.

Сотрудников «Sputnik Азербайджан», в числе которых оказались Картавых и Белоусов, задержали ранее в Азербайджане. 1 июля их заключили под стражу на четыре месяца, обвинив по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. В тот же день «РИА Новости» сообщило, что сотрудники СМИ не выходят на связь, к обвиняемым не пускают родственников и дипломатов.

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Позднее, 3 июля, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к арестованным в Баку журналистам все еще не предоставили консульский доступ. Вскоре после этого заявления в Азербайджане согласовали визит российских дипломатов к задержанным гражданам России.

