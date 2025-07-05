Орбан заявил о плане Зеленского утроить счета за газ в Венгрии

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке заставить страну отказаться от российских энергоресурсов.

«Давайте назовем это Планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу. Счета за газ должны утроиться, счета за электроэнергию должны удвоиться», — написал Орбан в своем Х.

Он также подчеркнул, что ему важнее благосостояние граждан его государства, нежели поддержка Евросоюзом Киева. «Я наложу вето. Я выступлю против», — сказал Орбан.

В конце июня Politico сообщило, что ЕС, скорее всего, утвердит новый пакет санкций против России уже после 1 июля, когда председательство в Совете ЕС перейдет от Польши к Дании. Ранее в том же месяце Брюссель не смог утвердить 18-й пакет санкций из-за вето Словакии. Позже Орбан заявил, что Венгрия и Словакия будут и дальше бороться с планом Евросоюза запретить поставки нефти и газа из России.

Подготовка нового пакета санкций идет с весны. ЕС хочет, в том числе, снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45, запретить транзакции с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений.

Российские власти считают санкции, введенные странами Запада, незаконными.