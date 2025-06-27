Орбан заявил, что Венгрия и Словакия не примут запрет на газ из России

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Венгрия и Словакия будут и дальше бороться с планом Евросоюза запретить поставки нефти и газа из России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он уточнил, что вопрос соответствующего запрета не обсуждался на саммите Евросоюза.

«Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ», — подчеркнул Орбан (цитата по «РИА Новости»).

На прошедшем саммите Евросоюза представители стран ЕС не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России. Это произошло из-за того, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил на него вето.

Обсуждение нового санкционного пакета началось в ЕС в начале июня. Среди предложений, в частности, снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и введение ограничений на транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2». Кроме этого, Еврокомиссия в начале мая представила план по отказу от российских энергоносителей, который предусматривает прекращение импорта газа к концу 2027 года.

Словакия и Венгрия выступают против такого курса, считая его экономически необоснованным. По мнению Фицо, это может привести к перебоям в поставках газа и росту цен, а также нанести экономический ущерб.

Москва считает любые санкции западных стран незаконными и настаивает на их отмене.