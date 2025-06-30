Politico узнала об усилиях ЕС по принятию санкций после вето Словакии

Словакия блокирует санкции в нынешнем виде и добивается исключений из плана по отказу от российского газа. На этой неделе в Братиславу приедет представитель ЕК для обсуждений. Кремль заявлял, что ограничения вредят самой Европе

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Страны Евросоюза, скорее всего, утвердят новый пакет санкций против России уже после 1 июля, когда председательство в Совете ЕС перейдет от Польши к Дании, сообщает Politico со ссылкой на дипломата.

Издание напоминает, что санкции в нынешнем виде блокирует Словакия, из-за этого блок не смог утвердить 18-й пакет на саммите на прошлой неделе. Премьер-министр Роберт Фицо хочет получить ряд исключений из плана по отказу от импорта российского газа. В числе уступок, которых добивается Братислава — гарантии того, что словацкие компании не будут привлечены к ответственности за разрыв контрактов с российскими фирмами, а также возмещение транзитных сборов.

По данным газеты, в четверг, 3 июля, в Словакию приедет высокопоставленный представитель Еврокомиссии для уточнения деталей, кто именно, пока не ясно.

Принятие новых санкций задерживает также Венгрия. Тем не менее, по мнению собеседников, соглашение будет достигнуто «довольно скоро». Будапешт не стал возражать против продления уже действующих санкций, введенных в связи с боями на Украине, еще на шесть месяцев.

Подготовка 18-го пакета санкций продолжается с весны. Он предусматривает в том числе снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45, возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений. Помимо того, ЕК представила план по отказу от российских энергоносителей.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что ограничения в первую очередь бьют по Европе. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Европа сама себе «отрезала ногу», когда решила отказаться от дешевой энергии из России.