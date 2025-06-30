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Война санкций ,  
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Politico узнала об усилиях ЕС по принятию санкций после вето Словакии

Politico: ЕС скорее всего утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля
Сюжет
Война санкций
Словакия блокирует санкции в нынешнем виде и добивается исключений из плана по отказу от российского газа. На этой неделе в Братиславу приедет представитель ЕК для обсуждений. Кремль заявлял, что ограничения вредят самой Европе
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Страны Евросоюза, скорее всего, утвердят новый пакет санкций против России уже после 1 июля, когда председательство в Совете ЕС перейдет от Польши к Дании, сообщает Politico со ссылкой на дипломата.

Издание напоминает, что санкции в нынешнем виде блокирует Словакия, из-за этого блок не смог утвердить 18-й пакет на саммите на прошлой неделе. Премьер-министр Роберт Фицо хочет получить ряд исключений из плана по отказу от импорта российского газа. В числе уступок, которых добивается Братислава — гарантии того, что словацкие компании не будут привлечены к ответственности за разрыв контрактов с российскими фирмами, а также возмещение транзитных сборов.

По данным газеты, в четверг, 3 июля, в Словакию приедет высокопоставленный представитель Еврокомиссии для уточнения деталей, кто именно, пока не ясно.

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Роберт Фицо

Принятие новых санкций задерживает также Венгрия. Тем не менее, по мнению собеседников, соглашение будет достигнуто «довольно скоро». Будапешт не стал возражать против продления уже действующих санкций, введенных в связи с боями на Украине, еще на шесть месяцев.

Подготовка 18-го пакета санкций продолжается с весны. Он предусматривает в том числе снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45, возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений. Помимо того, ЕК представила план по отказу от российских энергоносителей.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что ограничения в первую очередь бьют по Европе. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Европа сама себе «отрезала ногу», когда решила отказаться от дешевой энергии из России.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
санкции Евросоюз Словакия Еврокомиссия
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