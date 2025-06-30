Орбан заявил, что большинство в НАТО хочет избежать конфликта с Россией
Большинство в НАТО считает, что любой конфликт с Россией приведет к третьей мировой войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Origo.
«Самое главное, что в НАТО появилось большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне», — сказал он.
Как добавил Орбан, если НАТО вмешается в конфликт на Украине, это грозит третьей мировой войной. Он подчеркнул, что «этого следует избегать».
Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт выступает против присоединения Украины к ЕС и НАТО. Премьер считает, что это может привести к «бесконечной войне» в Европе, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне, в том числе из-за конфликта на Украине, а также между Израилем и Ираном.
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