Орбан заявил, что большинство в НАТО хочет избежать конфликта с Россией

Виктор Орбан (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Большинство в НАТО считает, что любой конфликт с Россией приведет к третьей мировой войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Origo.

«Самое главное, что в НАТО появилось большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне», — сказал он.

Как добавил Орбан, если НАТО вмешается в конфликт на Украине, это грозит третьей мировой войной. Он подчеркнул, что «этого следует избегать».

Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт выступает против присоединения Украины к ЕС и НАТО. Премьер считает, что это может привести к «бесконечной войне» в Европе, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне, в том числе из-за конфликта на Украине, а также между Израилем и Ираном.