Путин сообщил, что поговорит с Дональдом Трампом
Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет сегодня телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, передает «Интерфакс». Об этом Путин сообщил в ходе посещения выставки в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет сегодня телефонный разговор.» Я думаю, уже вечером, точно после 6-7 вечера, мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», — сказал он.
В США 4 июля отмечается национальный праздник — День независимости.
Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что поговорит с президентом России. «Буду говорить с президентом Путиным из России в 10:00 утра (17:00 мск — РБК). Спасибо!», — написал он. В Вашингтоне сейчас 09:40 утра.
После начала военной операции на Украине контакты между Россией и США практически прекратились, но с возвращением Трампа в Белый дом диалог начал оживляться. Последний разговор Путина и Трампа, о котором сообщалось официально, состоялся 14 июня. Тогда главы государств впервые обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. До этого президенты общались 4 июня,они обсудили атаки Украины на российские аэродромы и ядерную сделку с Ираном.
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