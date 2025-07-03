 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США ,  
0 

Путин сообщил, что поговорит с Дональдом Трампом

Сюжет
Переговоры России и США
4 июля в США отмечается День независимости, президенты поговорят в преддверии этой даты. В предыдущий раз они общались 14 июня
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет сегодня телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, передает «Интерфакс». Об этом Путин сообщил в ходе посещения выставки в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет сегодня телефонный разговор.» Я думаю, уже вечером, точно после 6-7 вечера, мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», — сказал он.

В США 4 июля отмечается национальный праздник — День независимости.

Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что поговорит с президентом России. «Буду говорить с президентом Путиным из России в 10:00 утра (17:00 мск — РБК). Спасибо!», — написал он. В Вашингтоне сейчас 09:40 утра.

После начала военной операции на Украине контакты между Россией и США практически прекратились, но с возвращением Трампа в Белый дом диалог начал оживляться. Последний разговор Путина и Трампа, о котором сообщалось официально, состоялся 14 июня. Тогда главы государств впервые обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. До этого президенты общались 4 июня,они обсудили атаки Украины на российские аэродромы и ядерную сделку с Ираном.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп телефонные переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля
Политика
Трамп заявил о наблюдении за развитием ситуации в Сумской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Путину ответили, что передать Трампу во время разговора. Видео Политика, 17:06
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки за квартал Недвижимость, 17:01
«Коммерсантъ» узнал обстоятельства гибели замглавкома ВМФ Гудкова Политика, 16:59
Минкульт опроверг запрет азербайджанцам ходить на культурные мероприятия Общество, 16:56
ЦБ сообщил об обсуждении мер для устранения налогового казуса в ходе IPO Инвестиции, 16:55
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 16:55
Купил и переехал: чем интересна недвижимость с премиальной отделкой Недвижимость, 16:55
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Криптомиллиардер откусил палец напавшему преступнику и избежал похищения Крипто, 16:54
Трамп вслед за Путиным анонсировал разговор с президентом России Политика, 16:52
Мирра Андреева вышла в третий круг на Уимблдоне Спорт, 16:45
Литва лишила россиянина ВНЖ за «слишком частые» поездки в Россию Политика, 16:44
В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР Финансы, 16:43
В России начали продавать новые кроссоверы BMW X3 Long Авто, 16:42
СК возбудил дело о халатности после схода в саратовском селе из-за цыган Общество, 16:39