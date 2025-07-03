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Политика ,  
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Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Россия никогда не анонсирует телефонные разговоры президента Владимира Путина с другими лидерами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, направит ли Путин телеграмму или поговорит лично с президентом США Дональдом Трампом в день независимости США, который отмечают 4 июля.

«Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим по факту, когда и если это произойдет», — сказал Песков на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

Песков проаносировал зарубежный телефонный разговор у Путина
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Последний раз Путин и Трамп провели телефонный разговор в середине июня. Тогда лидеры обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа продлилась 50 минут.

До этого с начала 2025 года состоялось еще три телефонных разговора между Трампом и Путиным.

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Полина Харчевникова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп поздравления
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
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