Кремль заявил, что в графике Путина нет разговора с Алиевым

Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

В планах президента Владимира Путина сейчас нет телефонного разговора с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

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