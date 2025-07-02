Кремль заявил, что в графике Путина нет разговора с Алиевым
В планах президента Владимира Путина сейчас нет телефонного разговора с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
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