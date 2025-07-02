МИД выступил с предостережением к россиянам, которые едут в Азербайджан

Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Россиянам, которые едут в Азербайджан или собираются туда, нужно «тщательно учитывать текущую обстановку». Об этом на брифинге заявила представитель ведомства Мария Захарова.

«О дальнейшей информации мы будем с вами делиться», — сказала она.

По словам Захаровой, 1 июля замглавы МИД Михаил Галузин выразил азербайджанскому дипломату решительный протест в связи с намеренным демонтажем отношений между двумя странами и действиями азербайджанских силовиков в отношении российских граждан. Москва призывает Баку вернуть отношения на уровень «стратегического союзничества», сказала она.

Накануне азербайджанский посол Рахман Мустафаев был вызван в МИД после визита силовиков в офис редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, а также задержания нескольких сотрудников. человек. Суд арестовал исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. МВД Азербайджана завело уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Еще нескольких россиян отправили под арест по делу о наркоторговле и киберпреступлениях.

Отношения Москвы и Баку обострились после массовых задержаний азербайджанцев в рамках дела о заказных убийствах в Екатеринбурге. Шесть человек были арестованы, двое подозреваемых, Гусейн и Зияддин Сафаровы, умерли. Следственный комитет России заявил, что один из них скончался от сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливают. Азербайджанская сторона после проведения судебно-медицинской экспертизы сообщила об обнаружении на телах погибших травм, было возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве, пытках и превышении должностных полномочий. Временный поверенный в делах России Петр Волоковых «дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне и заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», заявил МИД.

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