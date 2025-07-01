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Политика ,  
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В «России сегодня» выразили тревогу о состоянии задержанного редактора

Игорь Картавых
Игорь Картавых (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

В медиагруппе «Россия сегодня», в которую входит издание «Sputnik Азербайджан», обеспокоены состоянием задержанного в Баку руководителя редакции Игоря Картавых. Обращение опубликовано в телеграм-канале «РИА Новости».

«В «России сегодня» глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей «Sputnik Азербайджан». <...> По имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника. Следует отметить, что его здоровье вызывает повышенную тревогу. Ему требуются лекарства, включая инсулин», — говорится в сообщении.

В медиагруппе подчеркнули, что задержанным сотрудникам «Sputnik Азербайджан» не предъявлены обвинения. Кроме того, к ним не обеспечен доступ сотрудников российского консульства.

Также в «России сегодня» призвали власти Азербайджана немедленно урегулировать ситуацию и освободить двух своих работников.

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Фото:Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Днем 30 июня в редакцию издания Sputnik в Азербайджане пришла полиция. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Несколько азербайджанских СМИ, в том числе APA и Minval, со ссылкой на источники сообщили, что в редакции были задержаны «два агента ФСБ России», которые работали под прикрытием.

Ранее гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев охарактеризовал ситуацию с представительством Sputnik в Азербайджане как «несправедливость».

В феврале представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что власти страны ликвидировали «Sputnik Азербайджан» и теперь представительство может получить аккредитацию в стране только на одного корреспондента. В том же месяце власти Азербайджана направили Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку — российского информационно-культурного центра, представляющего в стране Россотрудничество.

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