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Киселев назвал несправедливостью ситуацию со Sputnik в Баку

Днем 30 июня полиция задержала в Баку главу редакции и шеф-редактора Sputnik, сообщал Minval. Азербайджанская сторона ликвидировала местный филиал издания в конце февраля, Россия выражала надежду на взаимоприемлемое решение
Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев (Фото: Администрация Президента России)

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев счел несправедливостью ситуацию с представительством Sputnik, которая входит в медиагруппу. Его заявление опубликовало «РИА Новости».

«Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку как несправедливость», — заявил он.

Как отметил Киселев, претензий по существу к работе Sputnik-Азербайджан не было. На переговорах в Москве 8 апреля при участии представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова и замминистра иностранных дел России Михаила Галузина стороны договорились, что Sputnik-Азербайджан продолжит свою работу по временной юридической схеме. Однако схема предложена не была.

Задержание руководства подразделения Киселев назвал «намеренным шагом с целью ухудшить межгосударственные отношения».

Minval сообщил о задержании в Баку главы редакции и шеф-редактора Sputnik
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

В феврале представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что власти упразднили «Sputnik Азербайджан» и теперь представительство может получить аккредитацию в стране только на одного корреспондента. В МИД России тогда выразили надежду на взаимоприемлемое решение ситуации.

Днем 30 июня в редакцию издания Sputnik в Азербайджане пришла полиция. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщал Minval.

Несколько азербайджанских СМИ, в том числе APA и Minval, со ссылкой на источники сообщили, что в редакции были задержаны «два агента ФСБ России», которые работали под прикрытием.

Киселев назвал несправедливостью ситуацию со Sputnik в Баку
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Баку Sputnik представительство ликвидация Дмитрий Киселев
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