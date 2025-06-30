Киселев назвал несправедливостью ситуацию со Sputnik в Баку
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев счел несправедливостью ситуацию с представительством Sputnik, которая входит в медиагруппу. Его заявление опубликовало «РИА Новости».
«Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку как несправедливость», — заявил он.
Как отметил Киселев, претензий по существу к работе Sputnik-Азербайджан не было. На переговорах в Москве 8 апреля при участии представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова и замминистра иностранных дел России Михаила Галузина стороны договорились, что Sputnik-Азербайджан продолжит свою работу по временной юридической схеме. Однако схема предложена не была.
Задержание руководства подразделения Киселев назвал «намеренным шагом с целью ухудшить межгосударственные отношения».
В феврале представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что власти упразднили «Sputnik Азербайджан» и теперь представительство может получить аккредитацию в стране только на одного корреспондента. В МИД России тогда выразили надежду на взаимоприемлемое решение ситуации.
Днем 30 июня в редакцию издания Sputnik в Азербайджане пришла полиция. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщал Minval.
Несколько азербайджанских СМИ, в том числе APA и Minval, со ссылкой на источники сообщили, что в редакции были задержаны «два агента ФСБ России», которые работали под прикрытием.
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