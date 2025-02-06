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Политика ,  
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Азербайджан рассказал об отправке России ноты о закрытии Русского дома

Фото: riccbaku / Telegram
Фото: riccbaku / Telegram

Баку 3 февраля 2025 года направил Москве ноту о прекращении деятельности «Русского дома», сообщил МИД Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что «Русский дом» — представительство «Россотрудничества» в Азербайджане — не зарегистрирован как юридическое лицо, а организация «серьезно нарушила законодательство» страны.

Баку ожидает, что российская сторона после отправки ноты предпримет соответствующие меры в этом направлении.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова позднее на брифинге заявила о готовности Москвы «выполнить необходимые действия для завершения регистрации» «Русского дома» и выразила надежду на положительное решение этого вопроса.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков утверждал, что посольство и «Русский дом» в Баку, а также Министерство иностранных дел многократно обращались за помощью в регистрации к Минюсту и МИДу Азербайджана, однако «все призывы оставались без ответа». По его словам, решение вопроса о работе представительства всегда находилось на стороне республики. Примаков также рассказал, что собственник помещения, которое арендует «Русский дом», решил его продать и предложил представительству съехать в течение полутора месяцев.

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Фото:сервис «Яндекс Карты»

Ранее Report со ссылкой на источники сообщил, что Баку направил России официальное уведомление о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на территории страны.

Русский дом в Баку — представительство Россотрудничества, которое учредили 3 июля 1997 года на основании межправительственного соглашения России и Азербайджана. Среди главных направлений его работу — продвижение российской культуры, науки и образования, укрепление позиций русского языка, поддержка соотечественников, молодежные проекты, содействие международному развитию, историко-мемориальная деятельность.

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Теги
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