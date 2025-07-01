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МИД сообщил о попытках отдельных сил «внести раскол» между Москвой и Баку

Дипломат Масюк: отдельные силы пытаются рассорить Москву и Баку
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Есть силы, которые заинтересованы в ухудшении отношении между Россией и Азербайджаном, и они пытаются этого добиться, заявил в Пятигорске заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк. Дипломат выступил на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Кавказский диалог» в Центре знаний «Машук».

«Наблюдаем активные усилия отдельных сил внести раскол в наши отношения с Баку», — сказал Масюк (цитата по ТАСС). В качестве примера он привел «инсинуации» по поводу катастрофы самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года, из-за которых, по словам Масюка, был закрыт Русский дом в Баку.

Также дипломат указал на попытки Запада «вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации».

«Принуждает стороны к заключению скороспелого мирного соглашения», — пояснил Масюк. При этом он напомнил, что Москва последовательно поддерживает усилия Баку и Еревана, направленные на полноценную нормализацию отношений на основе комплекса двусторонних договоренностей 2020 и 2022 годов.

По словам дипломата, Россия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного договора и предложила свою площадку для «подписания этого исторического документа».

Программа «Кавказский диалог — 2025» стартовала 30 июня и продлится четыре дня. Как указано на сайте организаторов, к участию в ней приглашены делегации из 12 стран, в том числе из Азербайджана и Армении.

В чем причина обострения между Россией и Азербайджаном
Политика

На днях азербайджанская община в России обвинила Баку в «политиканстве» на фоне задержания граждан республики в Свердловской области в конце июня. В общине отметили, что азербайджанские чиновники не понимают, что, оскорбляя Россию, они подставляют российских азербайджанцев.

Массовые задержания азербайджанцев прошли в Екатеринбурге 27 июня в рамках расследования уголовного дела о заказных убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и вызвал временного поверенного в делах России Петра Волковых.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей. Москва заинтересована в дальнейшем развитии «добрых отношений» с Баку, отметил он.

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Денис Малышев
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