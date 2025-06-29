Азербайджанская община обвинила Баку в разрушении отношений с Москвой

Азербайджанские чиновники совершенно не понимают, что, оскорбляя Россию, они подставляют российских азербайджанцев, заявили в общине. Представители диаспоры считают, что Баку должен сосредоточиться на дипломатической работе

Баку (Фото: Hoch Zwei / Global Look Press)

Азербайджанская община в России обвинила Баку в «политиканстве» на фоне задержания граждан республики в Екатеринбурге. Заявление опубликовано в телеграм-канале азербайджанской диаспоры России.

«Пока российская азербайджанская община пытается оправиться от очередного потрясения в связи с гибелью соотечественников в результате рейда правоохранителей, чиновники в Баку продолжают игры в политиканство. Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

В общине обратили внимание на статью азербайджанского государственного агентства Azertag. В ней, в частности, говорится, что произошедшее в Екатеринбурге свидетельствует о давлении, которому «часто подвергаются» представители азербайджанской диаспоры, проживающие в России, и другие диаспоры.

«Статья Azertag, направленная против Российской Федерации, не имеет ничего общего с намерением помочь азербайджанцам на Урале. И большое сожаление вызывает, что уважаемый нами президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглу Алиев и его чиновники совершенно не понимают, что, оскорбляя Россию, они оскорбляют и диаспору и уже в который раз подставляют всех российских азербайджанцев под новые удары», — отметили в общине.

В заявлении указано, что «ни один уважающий себя российский азербайджанец» не хочет отвечать за оскорбления российского руководства, включая президента Владимира Путина, которые звучат со стороны азербайджанских журналистов. «Все это приходится тащить на себе азербайджанской диаспоре, пока власти Азербайджана заняты политическими игрищами, бьющими по репутации общины азербайджанцев России», — добавили в общине.

По мнению представителей диаспоры, намного уместнее, чтобы сейчас Баку сосредоточился не на попытках нахамить Москве, а на обычной дипломатической работе и на «оказании действенной помощи нашим землякам, подозреваемым в тяжких преступлениях».

27 июня в Екатеринбурге в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах, прошли массовые задержания азербайджанцев. МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию. Российский МИД подчеркнул, что задержания представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Минкультуры Азербайджана заявило, что из-за «целенаправленных убийств и насильственных действий» в отношении азербайджанцев будут отменены все культурные мероприятия, запланированные совместно с российскими государственными и частными учреждениями. По этой же причине азербайджанская делегация решила не участвовать в заседании комиссии парламента республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.