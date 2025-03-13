В Баку сообщили, что согласовали с Арменией текст мирного соглашения

Джейхун Байрамов (Фото: РИА Новости)

Армения и Азербайджан завершили переговоры по тексту мирного соглашения, заявил журналистам глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов, передает Report.

Он отметил, что Ереван принял предложения азербайджанской стороны о двух последних несогласованных пунктах соглашения. «На следующем этапе ожидания Баку таковы — Армения должна внести поправки в свою Конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану», — добавил Байрамов.

Стороны заявили о намерении заключить мирный договор в прошлом году. В сентябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности Еревана изменить Конституцию для этого.

В конце февраля Пашинян сообщил, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения. На тот момент сторонам не удалось договориться о размещении войск третьих стран вдоль границы, а также о судьбе споров в международных судах. Тогда он также отметил, что не видит никаких оснований для эскалации ситуации между странами.