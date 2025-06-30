Песков назвал «ближайшее время» сроком ясности с переговорами с Украиной

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле (Фото: Александр Рюмин / РИА Новости)

Кремль ожидает ясности в вопросе подготовки переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого передает корреспондент РБК.



«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее, 19 июня, он сообщил, что Москва надеется на продолжение работы российской и украинской делегаций и выход на третий раунд переговоров. Вскоре, 26 июня, Песков уточнил, что дата третьего раунда стамбульских переговоров с Украиной определится, после того как стороны завершат обмены пленными. Уже на следующий день президент России Владимир Путин объявил готовность страны к третьему раунду переговоров с Киевом.

Читайте РБК в Telegram.