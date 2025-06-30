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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал «ближайшее время» сроком ясности с переговорами с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле (Фото: Александр Рюмин / РИА Новости)

Кремль ожидает ясности в вопросе подготовки переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого передает корреспондент РБК.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, 19 июня, он сообщил, что Москва надеется на продолжение работы российской и украинской делегаций и выход на третий раунд переговоров. Вскоре, 26 июня, Песков уточнил, что дата третьего раунда стамбульских переговоров с Украиной определится, после того как стороны завершат обмены пленными. Уже на следующий день президент России Владимир Путин объявил готовность страны к третьему раунду переговоров с Киевом.

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Украина и Россия возобновили переговоры, проведя в Стамбуле две встречи — 16 мая и 2 июня. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня. Путин назвал эти документы прямо противоположными друг другу, но отметил, что для поиска пути решения и нужны переговоры.

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Переговоры Дмитрий Песков Россия Украина Военная операция на Украине
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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