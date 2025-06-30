Песков назвал «ближайшее время» сроком ясности с переговорами с Украиной
Кремль ожидает ясности в вопросе подготовки переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого передает корреспондент РБК.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее, 19 июня, он сообщил, что Москва надеется на продолжение работы российской и украинской делегаций и выход на третий раунд переговоров. Вскоре, 26 июня, Песков уточнил, что дата третьего раунда стамбульских переговоров с Украиной определится, после того как стороны завершат обмены пленными. Уже на следующий день президент России Владимир Путин объявил готовность страны к третьему раунду переговоров с Киевом.
Украина и Россия возобновили переговоры, проведя в Стамбуле две встречи — 16 мая и 2 июня. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня. Путин назвал эти документы прямо противоположными друг другу, но отметил, что для поиска пути решения и нужны переговоры.
Читайте РБК в Telegram.
Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля
«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков
Россияне назвали идеальное количество детей в семье
Новый глава МИД Германии прибыл в Киев
«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ
Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб
Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана
Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики
Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов