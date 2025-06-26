Захарова назвала ответственных за сроки новых переговоров с Киевом
Главы российской и украинской делегаций — помощник президента России Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров соответственно — решат, когда состоится их новая встреча в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала дождаться от них информации.
«Что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций <...>. Так что ждем от них информации», — сказала дипломат.
При этом в Москве рассчитывают, что новый раунд пройдет, как и в прошлый раз, в Турции.
«Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса», — пояснила Захарова.
После возобновления переговорного процесса, прерванного через несколько месяцев после начала военной операции на Украине в 2022 году, делегации двух стран дважды встретились в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Группу российских переговорщиков оба раза возглавлял Владимир Мединский. Украинской делегацией также неизменно руководил Рустем Умеров.
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