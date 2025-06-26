Захарова назвала ответственных за сроки новых переговоров с Киевом

Мария Захарова (Фото: МИД России)

Главы российской и украинской делегаций — помощник президента России Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров соответственно — решат, когда состоится их новая встреча в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала дождаться от них информации.

«Что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций <...>. Так что ждем от них информации», — сказала дипломат.

При этом в Москве рассчитывают, что новый раунд пройдет, как и в прошлый раз, в Турции.

«Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса», — пояснила Захарова.

После возобновления переговорного процесса, прерванного через несколько месяцев после начала военной операции на Украине в 2022 году, делегации двух стран дважды встретились в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Группу российских переговорщиков оба раза возглавлял Владимир Мединский. Украинской делегацией также неизменно руководил Рустем Умеров.