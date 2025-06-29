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Политика ,  
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Макрон написал пост на армянском с поддержкой Пашиняна

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал пост на армянском языке с поддержкой премьер-министра Никола Пашиняна. Публикация размещена на его странице в X.

«Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизировать демократию в Армении. Я также подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по установлению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией», — говорится в посте по итогам телефонного разговора Макрона и Пашиняна.

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Никол Пашинян

Годом ранее в Армении прошли антиправительственные акции протеста, организованные движением «Тавуш во имя Родины» и его лидером, архиепископом Багратом Галстаняном, руководителем местной епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ). Галстаняна участники акций выдвигали кандидатом в премьеры страны.

В мае 2025 года Пашинян начал критиковать ААЦ. Высший духовный совет церкви заявил, что премьер-министр начал «очередную кампанию» против церкви, «ставя себя выше закона».

24 июня премьер заявил о «неудавшемся госперевороте» в стране. Как писало тогда издание Civic, в перевороте должны были принимать участие в том числе служители церкви.

Через два дня в Армении арестовали архиепископа Баграта. Его обвиняют в терроризме, массовых беспорядках и попытке узурпации власти. Накануне арестовали на два месяца еще одного архиепископа, главу Ширакской епархии ААЦ Микаэля Аджапахяна по делу о публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

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Полина Харчевникова
Армения Эмманюэль Макрон Никол Пашинян поддержка
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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