Почему Пашинян начал атаку на армянскую церковь именно сейчас Суд в Ереване арестовал одного из лидеров армянского духовенства

В Ереване арестованы один из священнослужителей Армянской апостольской церкви, политический противник Никола Пашиняна архиепископ Баграт и его сторонники по подозрению в организации переворота. Подробнее — в материале РБК

Никол Пашинян (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Как возникло дело «Священной борьбы»

26 июня Ереванский суд общей юрисдикции арестовал на два месяца священнослужителя Армянской апостольской церкви (ААЦ), лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта (в миру — Вазген Галстанян). Он входит в Верховный духовный совет ААЦ, возглавляет Тавушскую епархию в одноименной области на северо-востоке Армении и последовательно выступает против премьер-министра Никола Пашиняна. Баграту, задержанному накануне, инкриминируют прежде всего неконституционный захват власти.

В заявлении Следственного комитета (СК) республики, опубликованном 25 июня, Галстанян обвиняется в том, что он вместе с другими участниками «Священной борьбы» планировал неконституционным способом и методами террора захватить власть, приобрел для этого необходимые инструменты и создал условия для «узурпации власти». По версии следствия, архиепископ, используя возможности «Священной борьбы», устраивая митинги и шествия, первоначально хотел заручиться поддержкой избирателей, но этой цели не достиг и решил бороться за власть силовыми методами. Для этого он и его сторонники якобы сформировали 200–250 ударных групп по 25 человек в каждой (в основном бывших военных), которые должны были в нужный момент, воспользовавшись поводом для недовольства, собраться перед зданием правительства и развернуться в нескольких городах, чтобы в течение 24–36 часов создать в республике неконтролируемую ситуацию.

СК обвинил епископа и его сторонников в том, что они планировали акты терроризма — «лишить жизни мирных граждан, нанести тяжкий или средней тяжести вред их здоровью, причинить имущественный ущерб и спровоцировать иные тяжкие последствия» вроде автокатастроф и парализации транспортного сообщения. В тот же день силовики провели более 90 обысков у членов «Священной борьбы», возбудили уголовные дела против 16 человек, 14 из них были задержаны. Суд принял решение об аресте всех фигурантов дела.

Никол Пашинян, комментируя ситуацию, написал, что правоохранительные органы сорвали планы «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации и захвату власти в Армении.

Архиепископ Баграт 26 июня через адвокатов прокомментировал ситуацию так: «Власть лжи и фальши не может ничего сделать, кроме как распространять ложь и фальшь. Но, как я уже сказал, конец лжи близок. Все будет хорошо». Защита Галстаняна намерена обжаловать его арест.

Армянская апостольская церковь вечером 25 июня выступила в поддержку архиепископа. Верховный духовный совет ААЦ обвинил премьер-министра и правящую в Армении партию «Гражданский договор» в том, что те своими публичными заявлениями пытаются влиять на силы правопорядка и что в целом проводят в стране антицерковную кампанию. «Первопрестольный Святой Эчмиадзин (руководство ААЦ. — РБК) будет добиваться справедливого хода данного дела всеми законными средствами и призывает компетентные органы не поддаваться политическим манипуляциям, действовать в соответствии с Конституцией и законами Республики Армения и уважать принцип презумпции невиновности», — резюмировал совет.

Открытое противостояние Галстаняна с Пашиняном продолжается с 2024 года, когда архиепископ создал движение «Тавуш во имя родины», которое впоследствии трансформировалось в «Священную борьбу». Это произошло, после того как стало известно, что руководство Армении, договариваясь с Азербайджаном о делимитации и демаркации границы, готовится передать Баку четыре приграничных села в Тавушской области. В апреле 2024 года с подачи архиепископа жители региона начали протестовать против этого.

В мае члены «Тавуша во имя родины» во главе с Галстаняном провели протестное шествие и, дойдя до Еревана, устроили митинг с требованием отставки Пашиняна. Архиепископ заявил, что три оппозиционные фракции Национального собрания Армении готовы запустить импичмент премьера, а его сторонники объявили о выдвижении Галстаняна главой правительства. Сам епископ утверждал, что заниматься политикой никогда не планировал, но ради премьерства попросил католикоса заморозить его церковную службу. «Это личное решение. Я готов принести эту жертву на алтарь священной Родины. Моя служба выше любой должности, но это — жертва, без которой ничего не может измениться в нашей жизни», — сказал он (цитата по «Sputnik Армения»). Импичмент Пашиняна планировался на 17 июня 2024 года, но в этот день в парламенте отсутствовал кворум.

17 июня армянские силовые структуры провели обыски у главы группы компаний «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. На следующий день суд его арестовал. Карапетяну вменяют публичные призывы к захвату власти; по данным армянских СМИ, уголовное дело связано с поддержкой бизнесменом Армянской апостольской церкви и критикой Пашиняна. Кроме группы «Ташир», Карапетяну принадлежат «Электрические сети Армении» — по словам Пашиняна, очень скоро власти перейдут к «практическому этапу» их национализации.

Как ААЦ оказалась среди противников Пашиняна

В этом деле речь идет не только о личном противостоянии архиепископа Баграта и премьер-министра Пашиняна, но и о конфликте армянского правительства с Армянской апостольской церковью в целом. Руководство ААЦ давно критикует политику премьера, например, в декабре 2020 года, после поражения Армении во второй карабахской войне, католикос всех армян Гарегин II был среди тех, кто призывал Пашиняна уйти в отставку. «В связи с усугубляющейся внутриполитической напряженностью и низким уровнем доверия к личности премьер-министра мы призвали его сложить с себя полномочия, чтобы предотвратить потрясения в общественной жизни, возможные столкновения и трагические последствия», — заявил иерарх (цитата по «Интерфаксу»). Это произошло на фоне протестов и аналогичных призывов со стороны трех бывших президентов республики — Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

В 2023 году Гарегин II заявил, что его призыв — бессрочный. «Ситуация в стране остается опасной и тревожной. Делаются неверные и неприемлемые заявления в отношении статуса Нагорного Карабаха, — сказал он, очевидно, имея в виду заявление Пашиняна, что отказ от Карабаха — это условие мира для Армении (цитата по «Sputnik Армения»). — Беспокоит углубляющаяся разобщенность, нетерпение, дух нетерпимости нашего народа».

Пашинян в 2024 году ответил, что священнослужители ААЦ выступают в роли «агентов влияния». «Живите, кушайте, ставьте свечки, все остальное мы сделаем за вас. И на что вам нужно правительство, местное самоуправление, парламент? — сказал премьер в парламенте (цитата по News.am). — Например, есть епархии, вместо десяти областей будет десять епархий. В конце концов, армянский народ имел такой опыт — во время имперского правления ездили в Кесарию, получали благословение, возвращались в Армению и становились агентами влияния. Вопрос агента влияния не решен с периода царя Папа (царь Армении в IV веке. — РБК) и по сей день. Но я уверен, что он будет решен в ближайшие два-три месяца».

В январе 2025 года на встрече с армянской общиной в Швейцарии Пашинян заявил, что деятельность ААЦ экономически непрозрачна, но что менять католикоса он не собирается, поскольку церковь отделена от государства. Через несколько месяцев премьер свою риторику ужесточил — на заседании правительства 29 мая он сравнил церкви с чуланами. «Все кому не лень складируют ненужные вещи в церквях. Заходишь и видишь какую-то напольную плитку, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры. Зачем человек заходит в церковь? Заходит, чтобы приобщиться к духовному. И вдруг заходишь и видишь, что в одном месте разбросан мусор, где-то еще там чья-то ветхая одежда, обувь, кто-то поставил свою старую кровать. Как так можно?!» — возмущался премьер (цитата по Panorama.am, отрывок выступления опубликован в аккаунтах Пашиняна). Чуть позже он обвинил Гарегина II в том, что тот нарушил обет безбрачия и имеет ребенка, и пообещал это доказать. В соцсетях он призвал последователей ААЦ избрать католикосом всех армян «поистине священнослужителя» (цитаты по News.am).

В ААЦ заявления премьера охарактеризовали как «постыдную кампанию» против церкви, утверждая, что премьер прибегнул «к недопустимой для государственного деятеля лексике, насыщенной оскорблениями и обвинениями, ставя свою персону выше закона». «Публикации, наполненные непристойными выражениями и бранной речью, противоречат элементарным нормам благопристойности, грубо попирают фундаментальные права человека, оскорбляют религиозные чувства верующих и прикрываются лживыми предлогами псевдозаботы», — говорилось в заявлении Верховного духовного совета ААЦ. Он также обвинил Пашиняна в том, что тот использует нападки в политических целях, стремясь умалить авторитет церкви, и призвал «компетентные государственные органы пресечь эту незаконную и недальновидную политику премьер-министра», а верующих — «к единству и сплоченности».

Армянская апостольская церковь (ААЦ) — Древневосточная православная церковь, основная в Армении; по данным переписи населения 2022 года, прихожанами считают себя 97,5% от 2,9 млн зарегистрированного населения республики. Как сказано на сайте ААЦ, Армения стала первой страной, которая провозгласила христианство государственной религией. Церковь называется апостольской, потому что считает своими основателями двух из 12 апостолов Иисуса Христа — Варфоломея и Фаддея. Духовный предстоятель ААЦ в Армении и диаспоре за рубежом — верховный патриарх и католикос всех армян, с 1999 года это Гарегин II. Его резиденция и духовный центр ААЦ находится в монастырском комплексе Первопрестольный Святой Эчмиадзин, который расположен в городе Вагаршапат поблизости от Еревана. По Конституции Армении, власти «признают исключительную миссию» ААЦ «как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности». Отношения государства и церкви регулируются законом «О свободе совести и религиозных организациях», где зафиксировано, что церковь от государства отделена.

Почему атака на церковь состоялась именно сейчас

В Армении церковь действительно отделена от государства, сказал РБК армянский политолог Грант Микаэлян; это очень важный для общества институт, и, выступая с заявлениями по политическим вопросам, ААЦ невольно в политику втягивается. «Это явление последних нескольких лет. Были заявления церковного руководства, проповеди католикоса, которые можно трактовать в том числе как политически заряженные заявления. Сейчас церковь заняла позицию, согласно которой власть ведет антигосударственную политику, — продолжил Микаэлян. — Если смотреть на церковь как на общественный институт, это удивления не вызывает. В том же 2020 году она была одним из последних объединений, кто высказался насчет трехстороннего заявления [о завершении второй карабахской войны]».

По оценке эксперта, победить ААЦ, которая очень ослаблена после всех перипетий XX века (геноцид армян в Османской империи, антирелигиозная политика СССР), в этом конфликте Пашинян не сможет, но, ежедневно допуская оскорбительные высказывания и приучая общество к тому, что это допустимо, «ущерб ей нанесет».

Опрошенные РБК эксперты связывают противостояние исполнительной власти и ААЦ с парламентскими выборами, которые запланированы на июнь следующего года. Спикер Национального собрания, член правящего «Гражданского договора» и соратник Пашиняна Ален Симонян уже пообещал, что партия премьера пойдет на выборы вне коалиций и «получит поддержку абсолютного большинства». «Никол Пашинян ведет себя как маленький армянский Трамп. Никого не стесняясь, делает что хочет, будоража, занимаясь этим политическим и личным троллингом. Те же стиль, претензии, амбиции и, я бы сказал, некоторая неадекватность», — прокомментировл РБК политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. По его оценке, действия Пашиняна — это упреждающий удар по оппозиционным силам в преддверии парламентских выборов.

«Сейчас ни одна политическая сила в Армении не доминирует. Поддержка самого Пашиняна и его партии колеблется вокруг 10–15%. Армянский избиратель раздосадован, фрустрирован, но, если проводить выборы сегодня, Пашинян своих оппонентов все равно бы переиграл, — считает эксперт. — Шансов на консолидацию старых оппозиционных сил нет, и на этом фоне возникают новые. Ситуация сродни той, что была в 2018 году, в итоге чего Пашинян при поддержке снизу неполитизированным в общем населением пришел к власти». По оценке Дубнова, премьер понимает «стихию такого рода народной поддержки» и осознает, насколько это опасно для него.

О том, что Пашинян «затеял опасную игру», предупреждает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов. «Он уже нарушил ряд негласных армянских политических табу, инициировав серию уголовных преследований «бывших», начав беспрецедентную, сравнимую разве что с периодом раннесоветских лет антицерковную кампанию», — утверждает эксперт. Курс премьера нацелен на формирование «гомогенного политического пространства», и имеют место не просто «наступательные действия, а упреждающие удары». «Цена вопроса — главная избирательная кампания пятилетия. И поражение в ней равносильно досрочному уходу от власти и из политики, ибо прежние табу нарушены, старые правила не работают, а мстителей разного калибра хватает, даже если проценты их рейтингов не особо впечатляют», — резюмировал Маркедонов.