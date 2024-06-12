У здания парламента в Ереване пострадали 17 полицейских

У здания парламента в Ереване в ходе столкновений пострадали 17 полицейских

Митинг сторонников движения «Тавуш во имя Родины» перерос в столкновения с силовиками. Те применили светошумовые гранаты. По данным Минздрава, пострадали 79 митингующих и сотрудников полиции. Задержаны около 100 человек

В ходе столкновений возле здания парламента в Ереване пострадали 17 полицейских, сообщает «Sputnik Армения» в телеграм-канале со ссылкой на полицию.

NEWS.am со ссылкой на Минздрав пишет, что медицинская помощь потребовалась 79 митингующим и сотрудникам полиции.

Перед парламентом, где выступал премьер-министр Никол Пашинян, проходил митинг сторонников движения «Тавуш во имя Родины». Позднее там начались столкновения между митингующими и силовиками. Те применили светошумовые гранаты.

Сторонники «Тавуш во имя Родины» решили направиться от проспекта маршала Баграмяна к площади Республики, где расположено правительство. «По нашим данным, он [Пашинян] отправился в здание правительства и скрывается там. Пойдем, посмотрим, есть он там или нет, и вернемся», — призвал лидер движения, руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян. Туда уже стянули силовиков. В Ереване задержаны 98 человек.

В Армении начались протесты после того, как Ереван и Баку согласовали делимитацию и демаркацию границы в Тавушской области. Баку перешли четыре приграничных села.

Галстанян, которого протестующие предложили выдвинуть кандидатом в премьеры страны, счел передачу Азербайджану сел незаконной. Пашинян 12 июня в парламенте заявил, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку «в течение месяца».