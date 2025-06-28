Пашинян сообщил о запрете на оскорбления в соцсетях с 1 июля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить вето на оскорбительные высказывания в ходе общественных дискуссий. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).
Политик отметил, что намерен «начать с себя».
«Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах», — написал Пашинян.
По его словам, с 1 июля он будет соблюдать запрет на использование «апокрифической» терминологии и языка. 5 июля он поделится с аудиторией впечатлениями и проверит, откликнулись ли пользователи соцсетей на его предложение.
Портал Yerevan Today отметил, что под одним из последних постов Пашиняна об Армянской апостольской церкви (ААЦ) набралось 1500 комментариев. Большинство сообщений содержат оскорбления в адрес премьера, отмечает портал.
Летом 2024 года в Армении прошли антиправительственные акции протеста с участием движения «Тавуш во имя Родины» и его лидера — Баграта Галстаняна, руководителя местной епархии Армянской апостольской церкви. Причиной митингов стала демаркация границы между Арменией и Азербайджаном. Галстаняна участники акций выдвигали кандидатом в премьеры страны.
В мае Пашинян начал критиковать ААЦ и обвинил католикоса Гарегина II — первоиерарха церкви — в нарушении целибата, призвав его оставить пост. Высший духовный совет ААЦ выступил с заявлением о том, что Пашинян начал «очередную кампанию» против церкви, «ставя себя выше закона», с лексикой, оскорблениями и обвинениями, «не подобающими государственному деятелю».
В конце июня Пашинян заявил о «неудавшемся госперевороте» в стране. Согласно информации издания Civic, в перевороте должны были принимать участие в том числе служители церкви, а также экс-президенты Армении и российские компании.
28 июня суд в Ереване арестовал на два месяца главу Ширакской епархии ААЦ Микаэля Аджапахяна. Ему ограничили общение, разрешив контактировать только с родными.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года