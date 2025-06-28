Пашинян сообщил о запрете на оскорбления в соцсетях с 1 июля

Никол Пашинян (Фото: ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил наложить вето на оскорбительные высказывания в ходе общественных дискуссий. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).

Политик отметил, что намерен «начать с себя».

«Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах», — написал Пашинян.

По его словам, с 1 июля он будет соблюдать запрет на использование «апокрифической» терминологии и языка. 5 июля он поделится с аудиторией впечатлениями и проверит, откликнулись ли пользователи соцсетей на его предложение.

Портал Yerevan Today отметил, что под одним из последних постов Пашиняна об Армянской апостольской церкви (ААЦ) набралось 1500 комментариев. Большинство сообщений содержат оскорбления в адрес премьера, отмечает портал.

Летом 2024 года в Армении прошли антиправительственные акции протеста с участием движения «Тавуш во имя Родины» и его лидера — Баграта Галстаняна, руководителя местной епархии Армянской апостольской церкви. Причиной митингов стала демаркация границы между Арменией и Азербайджаном. Галстаняна участники акций выдвигали кандидатом в премьеры страны.

В мае Пашинян начал критиковать ААЦ и обвинил католикоса Гарегина II — первоиерарха церкви — в нарушении целибата, призвав его оставить пост. Высший духовный совет ААЦ выступил с заявлением о том, что Пашинян начал «очередную кампанию» против церкви, «ставя себя выше закона», с лексикой, оскорблениями и обвинениями, «не подобающими государственному деятелю».

В конце июня Пашинян заявил о «неудавшемся госперевороте» в стране. Согласно информации издания Civic, в перевороте должны были принимать участие в том числе служители церкви, а также экс-президенты Армении и российские компании.

28 июня суд в Ереване арестовал на два месяца главу Ширакской епархии ААЦ Микаэля Аджапахяна. Ему ограничили общение, разрешив контактировать только с родными.