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СК потребовал ареста главы Ширакской епархии Армении

СК потребовал ареста главы Ширакской епархии Армении Микаэла Аджапахяна
Микаэл Аджапахян (справа)
Микаэл Аджапахян (справа) (Фото: РИА Новости)

Главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэлю Аджапахяну, который ранее был доставлен в СК, предъявили обвинения, сообщил его адвокат Ара Зограбян.

«В отношении архиепископа Аджапахяна возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя (часть 2, ст. 422 УК Армении)», — передает его слова «Новости-Армения».

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Фото:Арам Нерсесян / РИА Новости

Утром 27 июня силовики пришли на Территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина — духовного и административного центра ААЦ, чтобы задержать Аджапахяна. Тот заявил, что согласен пойти с силовиками, однако собравшиеся на территории верующие не пропускали его, завязалась потасовка между протестующими и правоохранителями.

В итоге архиепископ с адвокатами все же направился в СК, часть пути он прошел пешком (Эчмиадзин находится в пригороде Еревана). Против тех, кто препятствовал его задержанию, завели уголовное дело.

ААЦ в своем заявлении после этих событий назвала дело против архиепископа сфабрикованным, а действия властей в Эчмиадзине — позорными. «Мы решительно осуждаем антицерковные действия и расцениваем их как неуважение к армянскому духовному центру — Святому Первопрестольному Святому Эчмиадзину, а также как тяжкое оскорбление духовных чувств верующих», — сказано в заявлении.

ААЦ критикует премьер-министр Никол Пашинян. На фоне его конфликта с церковью часть депутатов предложили объявить импичмент главе правительства и предложили кандидатуру Аджапахяна на этот пост. «Я полностью доволен своей службой в качестве священнослужителя, поэтому прошу не упоминать мое имя среди кандидатов на пост премьер-министра», — ответил на это архиепископ.

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Теги
Армения архиепископ Армянская апостольская церковь
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