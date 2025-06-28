Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский «уже мертв»
Президент Украины Владимир Зеленский «уже мертв» в политическом плане. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу RT.
«В политическом плане Зеленский уже мертв, — заявил российский постпред.
Дипломат также напомнил, что Зеленский, когда стал президентом, пообещал мир на Донбассе.
«Зеленский обещал это, но позже совершил разворот на 180 градусов», — добавил Небензя.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президентские выборы на Украине пройдут, как только «появится возможность» и будет отменено военное положение. Он отметил, что в следующих выборах должен принять участие Зеленский. Его президентство, как и правительство Украины, генеральный секретарь ООН назвал легитимной властью в стране.
Россия считает Зеленского нелегитимной и выступает за проведение на Украине выборов. Проводить их в стране запрещает Конституция до тех пор, пока действует военное положение. Срок полномочий Зеленского официально истек в мае прошлого года.
Российский президент Владмир Путин предлагал обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.
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