Генсек ООН назвал Зеленского и правительство Украины легитимными

Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш (Фото: Adam Gray / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал президента Владимира Зеленского и правительство легитимной властью на Украине.

«На Украине есть легитимное правительство», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Гутерриш также отметил необходимость уважения украинской власти.

27 марта российский президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

По его словам, внешнее управление позволило бы провести на Украине выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Сейчас же России непонятно, с кем ей подписывать документы о мирном урегулировании, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».