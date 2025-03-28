Генсек ООН назвал Зеленского и правительство Украины легитимными
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал президента Владимира Зеленского и правительство легитимной властью на Украине.
«На Украине есть легитимное правительство», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Гутерриш также отметил необходимость уважения украинской власти.
27 марта российский президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.
По его словам, внешнее управление позволило бы провести на Украине выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Сейчас же России непонятно, с кем ей подписывать документы о мирном урегулировании, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».
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