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Военная операция на Украине ,  
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Глава офиса Зеленского предложил ему баллотироваться на второй срок

Глава офиса президента Украины Ермак предложил Зеленскому пойти на новый срок
Сюжет
Военная операция на Украине
Ермак назвал Зеленского «демократом» и заявил, что действующий президент Украины должен баллотироваться на второй срок. Он отметил, что выборы на Украине пройдут, как только «появится возможность»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президентские выборы на Украине пройдут, как только «появится возможность» и будет отменено военное положение, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью британской газете The Times. По мнению Ермака, в следующих выборах должен принять участие и действующий глава государства Владимир Зеленский.

По словам Ермака, Зеленский — «демократ» и «очень сильный человек», которого «не измотало» даже руководство страной во время продолжающихся боевых действий. «Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы независимости», — сказал Ермак.

The Times напоминает, что несостоявшиеся выборы президента Украины стали одним из аргументов, на который указывали критики Зеленского в Белом доме, включая самого президента США Дональда Трампа. В феврале Трамп назвал Зеленского «диктатором», однако позднее американский президент заявил, что «не может в это поверить».

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Владимир Зеленский

Говоря об инициированных украинским лидером кадровых перестановках в высшем руководстве украинской армии, Ермак сказал: «Зеленский является главнокомандующим страны и имеет полномочия заменять генералов». The Times отмечает, что разговор касался в том числе бывшего командующего Сухопутными войсками Украины Михаила Драпатого.

Драпатый подал в отставку в начале июня после удара по 239-му полигону ВСУ. После отставки он раскритиковал ситуацию в Сухопутных войсках ВСУ, где наблюдались «отсутствие инициативы, безразличие к кадровым вопросам и показная дисциплина». Зеленский после личной беседы назначил Драпатого командующим Объединенных сил.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

В январе 2025 года Зеленский заявил, что об отмене военного положения «можно думать», если у Украины «останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности». Российские власти неоднократно говорили, что считают нынешнее руководство Украины нелегитимным и что без выборов мирные переговоры могут оказаться под вопросом.

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Персоны
Милена Костерева
Украина выборы президента Владимир Зеленский Андрей Ермак военное положение
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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