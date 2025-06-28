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Политика ,  
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Фидан заявил, что в ЕС осознали последствия продолжения боев на Украине

Политики европейских стран осознают «невыносимые последствия» в случае продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Военная операция на Украине Хакан Фидан
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