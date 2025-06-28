Фидан заявил, что в ЕС осознали последствия продолжения боев на Украине
Политики европейских стран осознают «невыносимые последствия» в случае продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.
«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
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