Фидан заявил, что в ЕС осознали последствия продолжения боев на Украине

Политики европейских стран осознают «невыносимые последствия» в случае продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется