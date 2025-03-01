Рубио заявил о плане Европы растянуть конфликт на Украине еще на год
Европа желает продолжения конфликта на Украине еще на год, заявил госсекретарь США Макро Рубио CNN.
«Я спрашивал, в чем заключается европейский план по завершению войны. И министр иностранных дел одной страны, я не буду называть, кто именно, сказал мне, что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия оказалась ослабленной до такой степени, что просила бы мира», — сказал он.
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