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Политика ,  
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Рубио заявил о плане Европы растянуть конфликт на Украине еще на год

Европа желает продолжения конфликта на Украине еще на год, заявил госсекретарь США Макро Рубио CNN.

«Я спрашивал, в чем заключается европейский план по завершению войны. И министр иностранных дел одной страны, я не буду называть, кто именно, сказал мне, что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия оказалась ослабленной до такой степени, что просила бы мира», — сказал он.

Зеленский задался вопросом, «где же дружба между США и Украиной»
Политика
Фото:Brian Snyder / Reuters

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