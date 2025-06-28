Трамп назвал «приятными» слова Путина об усилиях США по Украине
Президент США Дональд Трамп признался, что считает «очень приятными» слова российского коллеги Владимира Путина, отметившего его усилия по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
«Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», — сказал Трамп журналистам на встрече в Овальном кабинете Белого дома.
Путин ранее выразил мнение, что Трамп искренне старается помочь с урегулированием ситуации на Украине.
«То, что он делает внутри страны, то, что он делает в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса — мы, конечно, все это очень ценим», — сказал президент России.
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