Трамп назвал «приятными» слова Путина об усилиях США по Украине

Трамп назвал приятными слова Путина о предпринятых им усилиях по Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что считает «очень приятными» слова российского коллеги Владимира Путина, отметившего его усилия по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

«Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», — сказал Трамп журналистам на встрече в Овальном кабинете Белого дома.

Путин ранее выразил мнение, что Трамп искренне старается помочь с урегулированием ситуации на Украине.

«То, что он делает внутри страны, то, что он делает в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса — мы, конечно, все это очень ценим», — сказал президент России.

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