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Военная операция на Украине ,  
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Небензя счел нереалистичной позицию Украины о выходе на границы 1991 года

Небензя назвал нереалистичной идею Украины вернуться к границам 1991 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Украина на переговорах с Россией выступает за возвращение к границам 1991 года, а это невозможно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу RT.

«На данный момент их (руководства Украины. — РБК) позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереалистично», — отметил Небензя.

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По его словам, России важно понимать, «насколько искренне украинская сторона готова вести переговоры».

«Они должны продемонстрировать это прекращением мобилизации, демобилизацией. Понимаете, это и будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», — поделился постпред.

В любом случае России, анализируя намерения властей Украины и «учитывая их несклонность вести переговоры в целом», следует «реалистично смотреть на то, насколько это серьезно».

Президент Украины Владимир Зеленский после начала Россией военной операции говорил, что Киев выступает за выход на «международно признанные» границы страны, то есть 1991 года. Однако в прошлом году украинский лидер отмечал, что границы Украины после завершения конфликта могут зависеть от разных факторов.

Россия называла одним из условий мирного урегулирования конфликта вывод украинских сил с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов. Украина в своем меморандуме указала условие, что территориальные приобретения России после 2014 года не получат признания международного сообщества. Президент Украины Владимир Зеленский в апреле говорил, что можно было бы «найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем».

Российский лидер Владимир Путин, комментируя меморандумы России и Украины с условиями для прекращения огня, отметил, что они прямо противоположны друг другу, но для поиска пути решения и нужны переговоры.По словам Путина, он не видит «ничего удивительного» в том, что меморандумы сильно различаются.

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Теги
Полина Минаева
ООН Василий Небензя Украина переговоры Россия
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