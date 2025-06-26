Путин рассказал о сотнях приехавших на Евразийский форум бизнесменов

Пленарное заседание IV Евразийского экономического форума в Минске (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

В Белоруссию на Евразийский экономический форум прибыли российские предприниматели разных масштабов, понимающие важность интеграции и дальнейшие шаги по ее развитию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, его цитирует сайт Кремля.

«В Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого российского бизнеса — то есть те, кто непосредственно занимается развитием деловых связей со странами ЕврАзЭС и на собственном опыте понимает, какие преимущества дает интеграция», — отметил президент.

По словам Путина, предприниматели также осознают, что еще нужно сделать для «улучшения условий взаимных торговых и инвестиционных обменов» между странами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на форуме заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ни в коем случае не должны потерять единый рынок, который остался после распада СССР. «Если кто-то с постсоветского пространства, что касается экономики, из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду с этого поиметь сегодня, заблуждается», — отметил он.

Евразийский экономический форум проходит в Минском международном выставочном центре с 26 по 27 июня.

В форуме принимают участие несколько глав государств, в том числе Путин, Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян — по видеосвязи, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и другие.