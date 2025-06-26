 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Белоруссии заявили о подготовке эксклюзивного подарка для Путина

Эйсмонт: эксклюзив для Владимира Владимировича и других высоких гостей готов
Наталья Эйсмонт
Наталья Эйсмонт (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Белоруссия подготовила президенту России Владимиру Путину эксклюзивный подарок, заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«По поводу подарка я скажу так. У нас, как вы, я уверена, знаете, с выполнением обещаний все в порядке — три года ждать не надо. Эксклюзив для Владимира Владимировича и других высоких гостей готов», — передает ее слова ТАСС.

Лукашенко подарил Путину подарок от белорусских мастеров
Политика
Александр Лукашенко

Ранее, 14 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на ОАО «Беллакт» попросил представителя «Молочного мира» нарисовать на головке сыра Кремль, чтобы подарить Путину.

«Тут нарисуй Кремль, и я ему [Путину] подарю. Он в конце месяца приедет», — сказал тогда Лукашенко.

В конце месяца, 27 июня, в Минске во Дворце независимости пройдет саммит ЕАЭС под председательством белорусского президента.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Владимир Путин Белоруссия подарок
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лукашенко подарил Путину подарок от белорусских мастеров
Политика
Лукашенко рассказал, что подарит Путину во время визита в Белоруссию
Общество
Лукашенко объяснил дефицит картошки в Белоруссии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
В Киеве сообщили о застрявших на границе Грузии и России украинцах Политика, 18:30
Xiaomi представила смартфон-раскладушку Mix Flip 2. Характеристики и цены Life, 18:29
Путин на «Аурусе» прибыл в «БелЭкспо». Видео Политика, 18:28
Словакия раскрыла, как долго будет препятствовать санкциям против России Политика, 18:23
Захарова назвала ответственных за сроки новых переговоров с Киевом Политика, 18:23
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Как общий каталог продукции поможет создать торгпространство в ЕАЭС РБК Компании, 18:20
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Свёнтек не пустила российскую теннисистку в полуфинал турнира в Германии Спорт, 18:10
«Дочка» АвтоВАЗа представила Lada Niva Sport Turbo для ралли Авто, 18:09
Пентагон раскрыл ущерб дорогам после парада в день рождения Трампа Политика, 18:06
Зиганувшего на приеме у британского посла художника наказали арестом Общество, 18:01
Предпринимательство в Москве: в какой помощи нуждается бизнес Тренды, 17:58
WP узнала, когда Украина рассчитывала договориться о прекращении огня Политика, 17:54
На УАЗе рассказали о планах сборки внедорожников в Венесуэле и Никарагуа Общество, 17:47