Эйсмонт: эксклюзив для Владимира Владимировича и других высоких гостей готов

В Белоруссии заявили о подготовке эксклюзивного подарка для Путина

Наталья Эйсмонт (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Белоруссия подготовила президенту России Владимиру Путину эксклюзивный подарок, заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«По поводу подарка я скажу так. У нас, как вы, я уверена, знаете, с выполнением обещаний все в порядке — три года ждать не надо. Эксклюзив для Владимира Владимировича и других высоких гостей готов», — передает ее слова ТАСС.

Ранее, 14 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на ОАО «Беллакт» попросил представителя «Молочного мира» нарисовать на головке сыра Кремль, чтобы подарить Путину.

«Тут нарисуй Кремль, и я ему [Путину] подарю. Он в конце месяца приедет», — сказал тогда Лукашенко.

В конце месяца, 27 июня, в Минске во Дворце независимости пройдет саммит ЕАЭС под председательством белорусского президента.