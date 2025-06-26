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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лукашенко призвал «не отмахиваться» от вопроса с позицией Армении

Лукашенко заявил, что в ситуации с Арменией не может быть виновата одна сторона
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Отсутствие Армении на форуме говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил Лукашенко. Пашинян выступал на мероприятии по видеосвязи. Ранее премьер Армении говорил, что не поедет в Белоруссию, пока ее возглавляет Лукашенко

Лукашенко призвал «не отмахиваться» от вопроса с позицией Армении
Video

В ситуации с Арменией не может быть виновата одна сторона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Минске.

В своей речи Лукашенко напомнил об Армении, премьер-министр страны Никол Пашинян участвовал в заседании по видеосвязи. Он отметил, что отсутствие премьера может указывать на то, что в ЕАЭС не все в порядке.

«Вы знаете о позиции Армении. Просто сегодня кивнуть — вот, не приехали, такие-сякие — это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке, отмахиваться от этого нельзя», — отметил он.

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В марте 2025 года парламент Армении одобрил начало вступления страны в Евросоюз. В Кремле еще в январе указали, что «быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно». В Ереване отмечали, что не собираются заменять сотрудничество с ЕАЭС, но для Армении важна диверсификация торговых партнеров.

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Россия и Белоруссия. Свою позицию армянские власти объясняли тем, что ОДКБ должным образом не отреагировала на обострение ситуации в Нагорном Карабахе, была безразлична к защите Армении и не выполнила своих функций по отношению к Еревану.

В мае 2024-го Пашинян заявлял, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против Армении. Сами государства он не называл, однако незадолго до этого Лукашенко посетил Азербайджан и в разговоре с президентом Ильхамом Алиевым заявил об «освободительной войне». Армянский портал News.am тогда писал, что речь шла о войне 2020 года в Нагорном Карабахе. Позднее Пашинян потребовал извинений от белорусского президента. Он также сказал, что не будет посещать Белоруссию, пока Лукашенко возглавляет страну.

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Милена Костерева
Белоруссия Армения ЕАЭС Александр Лукашенко Никол Пашинян
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Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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