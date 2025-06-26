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Путин на «Аурусе» прибыл в «БелЭкспо». Видео

Президент России Владимир Путин прибыл в выставочный комплекс «БелЭкспо», где его встретил белорусский коллега Александр Лукашенко.

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