Лукашенко предостерег страны бывшего СССР от планов «проскочить отдельно»

Страны ЕАЭС не должны потерять единый рынок, который остался после распада СССР, считает Лукашенко. По его словам, если какое-либо из государств думает, что можно «проскочить отдельно», оно заблуждается

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ни в коем случае не должны потерять единый рынок, который остался после распада СССР. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Мы очень много в последнее время говорим о том, что в мире такая турбулентность, дай Бог преодолеть ее. Если кто-то с постсоветского пространства, что касается экономики, из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду с этого поиметь сегодня, заблуждается», — высказался президент Белоруссии.

«Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок. Те производства, которые мы сегодня имеем», — добавил Лукашенко.

По его словам, на примере России партнеры могли наблюдать: когда «побежал Запад, с большим трудом», но страна пытается «реанимировать свои производства» и многое для этого сделала.

«Поэтому нам нельзя допускать никаких подобных ошибок. Надо сохранить все, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день. И ни в коем случае не смотреть по сторонам, никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе, это наше пространство», — сказал он.

В 1990 году, незадолго до своего распада, Советский Союз номинально все еще был второй крупнейшей экономикой мира с ВВП в долларовом эквиваленте объемом $791 млрд в текущих на тот момент ценах (оценки ООН). Экономика СССР не являлась рыночной.

После распада СССР бывшие республики Советского Союза неоднократно пытались создать надгосударственные объединения, чтобы упростить экономические и политические отношения, в том числе через Евразийский союз, Таможенный союз и Единое экономическое пространство.

Российский президент Владимир Путин, в 2012 году еще занимавший должность премьер-министра, подчеркивал, что последнее — это не попытка реставрации СССР, а инициатива, которая должна породить «колоссальный рынок более чем с 165 млн потребителей, унифицированным законодательством, свободным передвижением капиталов, услуг и рабочей силы».

ЕАЭС ведет работу над едиными рынками, в том числе над энергетическим. Последний, как говорил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, должен заработать с 1 января 2027 года.

ЕАЭС — организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Правительство последней одобрило проект о вступлении в Евросоюз. В Кремле в связи с этим напомнили, что совмещать членство в ЕС и ЕАЭС невозможно.