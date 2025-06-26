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Лукашенко предостерег страны бывшего СССР от планов «проскочить отдельно»

Лукашенко призвал ЕАЭС сохранить оставшийся после СССР единый рынок
Страны ЕАЭС не должны потерять единый рынок, который остался после распада СССР, считает Лукашенко. По его словам, если какое-либо из государств думает, что можно «проскочить отдельно», оно заблуждается

Лукашенко предостерег страны бывшего СССР от планов «проскочить отдельно»
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ни в коем случае не должны потерять единый рынок, который остался после распада СССР. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Мы очень много в последнее время говорим о том, что в мире такая турбулентность, дай Бог преодолеть ее. Если кто-то с постсоветского пространства, что касается экономики, из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду с этого поиметь сегодня, заблуждается», — высказался президент Белоруссии.

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«Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок. Те производства, которые мы сегодня имеем», — добавил Лукашенко.

По его словам, на примере России партнеры могли наблюдать: когда «побежал Запад, с большим трудом», но страна пытается «реанимировать свои производства» и многое для этого сделала.

«Поэтому нам нельзя допускать никаких подобных ошибок. Надо сохранить все, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день. И ни в коем случае не смотреть по сторонам, никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе, это наше пространство», — сказал он.

В 1990 году, незадолго до своего распада, Советский Союз номинально все еще был второй крупнейшей экономикой мира с ВВП в долларовом эквиваленте объемом $791 млрд в текущих на тот момент ценах (оценки ООН). Экономика СССР не являлась рыночной.

После распада СССР бывшие республики Советского Союза неоднократно пытались создать надгосударственные объединения, чтобы упростить экономические и политические отношения, в том числе через Евразийский союз, Таможенный союз и Единое экономическое пространство.

Российский президент Владимир Путин, в 2012 году еще занимавший должность премьер-министра, подчеркивал, что последнее — это не попытка реставрации СССР, а инициатива, которая должна породить «колоссальный рынок более чем с 165 млн потребителей, унифицированным законодательством, свободным передвижением капиталов, услуг и рабочей силы».

ЕАЭС ведет работу над едиными рынками, в том числе над энергетическим. Последний, как говорил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, должен заработать с 1 января 2027 года.

ЕАЭС — организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Правительство последней одобрило проект о вступлении в Евросоюз. В Кремле в связи с этим напомнили, что совмещать членство в ЕС и ЕАЭС невозможно.

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Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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