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Война Израиля и Ирана ,  
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В МИД Ирана сообщили о серьезных повреждениях ядерных объектов

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Война Израиля и Ирана
Воронки от авиаударов по периметру завода в Фордо, недалеко от Кума, Иран, 24 июня 2025 года
Воронки от авиаударов по периметру завода в Фордо, недалеко от Кума, Иран, 24 июня 2025 года (Фото: Maxar Technologies / Reuters)

Иранские ядерные объекты получили серьезные повреждения в результате ударов Израиля и США, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. Его слова передает AP.

«Наши ядерные объекты серьезно повреждены, это точно», — заявил он в комментарии телеканалу Al Jazeera, при этом отказавшись предоставить подробности.

Ранее Axios сообщил, что израильские чиновники и разведслужбы оценивают ущерб ядерным объектам как «весьма значительный». Речь идет об объектах в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам израильского чиновника, в Натанзе надземный объект по обогащению урана был полностью разрушен, и есть признаки разрушения его подземной инфраструктуры.

Также американские противобункерные бомбы нанесли серьезный ущерб объекту в Фордо, однако неясно, произошло ли обрушение подземных помещений. По словам источников Axios, расположенный в Исфахане завод по переработке урана был уничтожен. Собеседники издания предполагают, что запасы урана, обогащенного на 60 и 20%, которыми располагал Иран, в настоящее время погребены под завалами на объектах в Исфахане и Фордо.

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В предварительном отчете американской разведки, о котором накануне написали несколько американских СМИ, в том числе CNN и The New York Times, утверждается, что удары могли отбросить ядерную программу Ирана всего на несколько месяцев назад. При этом Израиль, как и США, пока не представил окончательную оценку того, как далеко совместная кампания двух стран отбросила ядерную программу Ирана, уточнили трое чиновников. Один из них подчеркнул, что профессиональная оценка ущерба от боевых действий требует времени.

Президент Дональд Трамп после нанесенных США ударов говорил, что ядерные объекты Ирана «целиком и полностью уничтожены».

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Евгений Вахляев
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