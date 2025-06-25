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Военная операция на Украине ,  
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Новый главком НАТО в Европе заявил, что Украина победит Россию

Новый главком НАТО в Европе Гринкевич допустил победу Украины над Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина борется с упорством и может победить Россию, заявил генерал США Алексус Гринкевич. Президент США Дональд Трамп ранее призвал не ждать поражения России и назвал ее «военной машиной». По его мнению, Киев в тяжелой ситуации
Алексус Гринкевич
Алексус Гринкевич (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Украина по-прежнему может одержать победу в военном конфликте с Россией, счел верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования ВС США генерал Алексус Гринкевич во время слушаний в американском сенате.

«Я считаю, что Украина может победить. Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации», — заявил он.

Гринкевича назначили командующим ВС США в Европе 5 июня. До этого он занимал пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов.

Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским на саммите НАТО
Политика
Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп перед отлетом на саммит НАТО заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится «в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться».

Сам Зеленский в интервью ABC News заявил о вере Трампа в победу России. «Он (Трамп. — РБК) публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении. <...> Я говорил это много раз: это неправда <...>, это не победа», — рассказал Зеленский. По его словам, речь идет о перехвате Россией «инициативы» в военном противостоянии.

У России будет больше шансов на победу, если США прекратят помощь Украине, счел украинский президент.

Трамп публично призывал не ждать поражения России в конфликте с Украиной. Президент США называл Россию «военной машиной». В Кремле, комментируя слова Трампа, предположили, что они будут «небесполезны» для большинства американцев.

Президент Владимир Путин говорил, что победа России в конфликте с Украиной неизбежна. Конфликт, по его словам, должен закончиться устранением первопричин. Глава государства также подчеркивал открытость Москвы к диалогу «со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон».

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Теги
Полина Минаева
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