Новый главком НАТО в Европе заявил, что Украина победит Россию

Украина борется с упорством и может победить Россию, заявил генерал США Алексус Гринкевич. Президент США Дональд Трамп ранее призвал не ждать поражения России и назвал ее «военной машиной». По его мнению, Киев в тяжелой ситуации

Алексус Гринкевич (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Украина по-прежнему может одержать победу в военном конфликте с Россией, счел верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования ВС США генерал Алексус Гринкевич во время слушаний в американском сенате.

«Я считаю, что Украина может победить. Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации», — заявил он.

Гринкевича назначили командующим ВС США в Европе 5 июня. До этого он занимал пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов.

Президент США Дональд Трамп перед отлетом на саммит НАТО заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится «в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться».

Сам Зеленский в интервью ABC News заявил о вере Трампа в победу России. «Он (Трамп. — РБК) публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении. <...> Я говорил это много раз: это неправда <...>, это не победа», — рассказал Зеленский. По его словам, речь идет о перехвате Россией «инициативы» в военном противостоянии.

У России будет больше шансов на победу, если США прекратят помощь Украине, счел украинский президент.

Трамп публично призывал не ждать поражения России в конфликте с Украиной. Президент США называл Россию «военной машиной». В Кремле, комментируя слова Трампа, предположили, что они будут «небесполезны» для большинства американцев.

Президент Владимир Путин говорил, что победа России в конфликте с Украиной неизбежна. Конфликт, по его словам, должен закончиться устранением первопричин. Глава государства также подчеркивал открытость Москвы к диалогу «со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон».