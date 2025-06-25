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Политика ,  
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Трамп заявил, что Зеленский находится «в тяжелой ситуации»

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Да, возможно, я увижусь с ним (с Зеленским. — РБК). <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — рассказал глава Белого дома перед отлетом на саммит НАТО.

Зеленский рассказал о планах встретиться с Трампом на саммите НАТО
Политика
Владимир Зеленский

Politico сообщил, что встреча Трампа с Зеленским на саммите НАТО, который проходит в Гааге, запланирована на 25 июня. В последний раз президенты США и Украины встречались в конце апреля на похоронах папы римского Франциска.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии «ясно дали понять»: они «не хотят сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь заходит о НАТО».

На повестке дня саммита НАТО в Гааге новый крупный план по вложениям в оборону, который предполагает, что страны-участницы будут тратить на нее 5% от национальных ВВП вместо прежних 2%.

Трамп заявил, что Зеленский находится «в тяжелой ситуации»
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Персоны
Полина Минаева
Дональд Трамп Владимир Зеленский НАТО США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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