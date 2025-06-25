Трамп заявил, что Зеленский находится «в тяжелой ситуации»

Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Да, возможно, я увижусь с ним (с Зеленским. — РБК). <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — рассказал глава Белого дома перед отлетом на саммит НАТО.

Politico сообщил, что встреча Трампа с Зеленским на саммите НАТО, который проходит в Гааге, запланирована на 25 июня. В последний раз президенты США и Украины встречались в конце апреля на похоронах папы римского Франциска.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии «ясно дали понять»: они «не хотят сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь заходит о НАТО».

На повестке дня саммита НАТО в Гааге новый крупный план по вложениям в оборону, который предполагает, что страны-участницы будут тратить на нее 5% от национальных ВВП вместо прежних 2%.

Video